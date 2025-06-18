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Александр Козловский о воздухоплавателях в Великих Луках: К этому привыкнуть невозможно

Встреча воздухоплавателей — важное событие для Великих Лук, которое из года в год удивляет жителей и гостей города, заявил депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Я был очень рад, когда проходил фестиваль воздухоплавания, один из участников фестиваля - это участник СВО, к нам он приехал из Горного Алтая, где сейчас руководитель Андрей Турчак. Сразу чувствуется рука Андрея Анатольевича, который направил его, чтобы познакомиться с правилами проведения фестиваля, провести обмен опытом. Как я понимаю, у них тоже есть идея организовать такой фестиваль в Горном Алтае. И мне кажется, это замечательно. Появится еще одно место, где наши воздухоплаватели могут себя проявить, показать свой профессионализм, навыки и, конечно, полюбоваться природой», — сказал Александр Козловский.

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В Великих Луках не так давно завершилась 29-я Международная встреча воздухоплавателей. С 8 по 15 июня в небе над городом на Ловати практически ежедневно виднелись разноцветные воздушные шары, за полётами которых могли наблюдать местные жители и туристы.

«К этому привыкнуть невозможно. Во-первых, это происходит не каждый день, а всего лишь раз в году. Во-вторых, были небольшие перерывы, связанные с организацией безопасности. Большое спасибо всем организаторам и подразделениям, которые занимались обеспечением безопасности этих мероприятий, в том числе и губернатору. Спасибо за его поддержку. Тысячи людей выходят посмотреть на воздушные шары: горожане, приезжие. Великолепное действо, это красиво, это река, это старая крепость, это шары размером с пятиэтажный дом. Это действительно красиво. Это большие соревнования, в следующем году им будет уже 30 лет», — добавил гость студии.

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Он уточнил, что Великие Луки - это столица воздухоплавания в России. Более 10 профессиональных команд постоянно принимают участие в фестивале.