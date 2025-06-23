Спорт

Спортсменка из Псковской области завоевала два «серебра» на чемпионате РФ по бадминтону

Спортсменка из Псковской области завоевала два «серебра» в чемпионате России по бадминтону, сообщили Псковской Ленте Новостей в Центре спортивной подготовки Псковской области.

Фотография: Центр спортивной подготовки Псковской области

С 25 по 30 июня в Раменском (Московская область) в спортивном комплексе «Борисоглебский» проходил чемпионат России по бадминтону среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.

Спортсмены Псковской области показали отличные результаты. Екатерина Огинская завоевала два «серебра» – в парном женском и смешанном разрядах (спортивный класс SL3-SU5), а Эдуард Барканов – «бронзу» в парном мужском разряде (спортивный класс SL3-SL4).