Спорт

Тренера ФК «Псков» дисквалифицировали из Российского футбольного союза за ставки у букмекеров

Комитет по этике Российского футбольного союза ввел дисциплинарные санкции в отношении тренера по селекционной работе АНО «Футбольный клуб «Псков», экс-капитана футбольного клуба «Псков-747» Игоря Сурина. Дисциплинарные санкции связаны с запретом на любую деятельность, связанную с футболом на 6 месяцев реальной дисквалификации и 30 месяцев заочной дисквалификации. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Российском футбольном союзе.

РФС установило, что Игорь Сурин, являясь субъектом футбола в период с 2020 по 2025 год в нарушение федерального законодательства и п.1 ст.18 регламента РФС по этике принимал участие в пари и азартных играх, связанных с футбольными матчами. За указанный период им было совершено 305 ставок на сумму более 160 тыс. руб.

В период действия отстранения от футбола тренер по селекционной работе футбольного клуба «Псков» не сможет работать в спортивных учреждениях, связанных с футболом, в первую очередь получающих бюджетное финансирование, и участвовать в деятельности общественных организаций, связанных с футболом. С момента получения решения комитета по этике РФС отстраненное лицо обязано самостоятельно написать заявление об увольнении из организации спортивной направленности, а в случае несоблюдения данного обязательного требования, регламентом по этике предусмотрено ужесточение введенных санкций, а также санкции в отношении руководства спортивного учреждения, где не были приняты меры по неукоснительному соблюдению норм федерального законодательства и норм РФС.

Заседание комитета по этике РФС прошло сегодня, 3 июля, в Доме Футбола в Москве.