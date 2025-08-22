Спорт

Чемпионат СЗФО по футболу среди женских команд пройдет в Пскове в сентябре

С 9 по 12 сентября 2025 года в Пскове на стадионе «Машиностроитель» состоится чемпионат Северо-Западного федерального округа (СЗФО) по футболу среди женских команд, сообщили Псковской Ленте Новостей в официальном сообществе Объединения федераций футбола «Северо-Запад».

В турнире примут участие представители четырех регионов Северо-Запада России:

«Россиянка», Псков; «Балтика», Калининград; «ГМР-Ника», Ленинградская область; «Барсы», Архангельск.

На групповом этапе команды сыграют по принципу «каждый с каждым» в один круг. Два лидера турнирной таблицы встретятся в финале. Оставшиеся команды разыграют бронзовые медали.

Чемпион СЗФО получит путевку на всероссийские соревнования «I Лига» среди женских команд. Матчи пройдут в формате двух таймов по 40 минут.