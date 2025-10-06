Спорт

День матчей ЮФЛ в Пскове: победа и поражение в прощальном турнире

На стадионе «Машиностроитель» в Пскове состоялся День Матчей Юношеской Футбольной Лиги (ЮФЛ) Северо-Запад, где местный ФК «Псков» принимал гостей из новгородского СШ «Электрон» в рамках 22-го, заключительного тура сезона-2025, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: Константин Красильников / ПЛН

Болельщики стали свидетелями напряженных поединков между командами разных возрастных категорий.

Команда ЮФЛ-3 не смогла порадовать своих поклонников, уступив «Электрону» со счетом 1:5. Несмотря на поражение, псковичи продемонстрировали упорство и характер, забив гол престижа.

Зато команда ЮФЛ-2 одержала волевую победу над «Электроном» со счетом 2:1. Эта победа стала достойным завершением сезона для псковских футболистов.

Несмотря на разный исход матчей, День матчей ЮФЛ стал настоящим праздником футбола для псковских болельщиков, подарив им яркие эмоции и незабываемые впечатления.