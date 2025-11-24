Спорт

Пскович занял второе место в абсолютном зачёте серий ралли «Кубок Дружбы регионов»

Награждение победителей и призеров в массовых любительских сериях дорожного ралли, ралли-спринтов и автомногоборья состоялось в Москве 23 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил штурман из Пскова Сергей Якубов, завоевавший второе место в абсолютном зачёте межрегиональной серии дорожных ралли «Кубок Дружбы регионов».

Фото здесь и далее: Сергей Якубов

В межрегиональной серии дорожных ралли из 13 этапов «Кубок Дружбы регионов», проводимой вот уже второй год, классифицировано 172 пилота и 165 штурманов. Этапы проходили от Архангельска на севере до Ростова-на-Дону на юге, и от Тулы на западе до Снежинска Челябинской области на востоке.

В абсолютном зачете победителями стали:

Пилоты:

Роман Саухин, Истра, Московская область Юрий Пыленок, Москва Дмитрий Легейда, Москва

Штурманы:

Евгений Пронин, Москва Сергей Якубов, Псков Дмитрий Калинин, Ростов-на-Дону

В зачете «Леди» - пилоты:

Мария Золотова, Тула Янина Силецкая, Ростов-на-Дону Юлия Веряскина, Тула.

Штурманы:

Анастасия Гриднева, Москва Екатерина Столянкова, Мытищи, Московская область Виктория Улько, Ростов-на-Дону

«Всю серию, конечно, проехать не удалось - слишком широкая география этапов. Но благодаря грамотной стратегии, а также достойным результатам на каждом этапе удалось показать отличный результат, превзойдя многих именитых спортсменов, в том числе и кандидатов в мастера спорта», - отметил Сергей Якубов.





Любительское (дорожное) ралли (ралли 3-й категории) – соревнование с раздельным стартом, проходящее полностью или частично на дорогах общего пользования. Заключается в преодолении маршрута, единого для всех экипажей, с соблюдением установленного расписания и последовательности прохождения контрольных пунктов. Любительское ралли можно проехать на обычном автомобиле и без особой специальной подготовки, а участие может принять практически каждый. Ближайшее любительское ралли в Пскове состоится 13 декабря 2025 года в статусе Кубка Псковской области, организовывается Автоспортивным обществом «Наследие» при поддержке Федерации автоспорта Псковской области.