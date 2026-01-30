 
Спорт

В Великих Луках начали готовить выставку «Олимпийское движение в филателии и филокартии» 

Музей спорта и олимпийского движения Псковского края объявляет о начале подготовки новой выставки под названием «Олимпийское движение в филателии и филокартии», сообщили Псковской Ленте Новостей в учреждении. Выставка посвящена XXV Олимпийским зимним играм в Милане и Кортино д'Ампеццо.

Фото здесь и далее: группа «Музей спорта Псковского края» в социальной сети «ВКонтакте» 

Организаторы приглашают всех заинтересованных лиц принять участие в подготовке выставки. Открытие запланировали на 19 февраля. Эта дата совпадает с 11-летием музея.

 

Экспозиция будет посвящена олимпийскому движению и отразит его развитие через коллекции почтовых марок и филокарт.

Музей спорта и олимпийского движения Псковского края находится в городе Великие Луки на площади Юбилейной, 4 (ВЛГАФК). 

