ФК «Псков» провел «Урок футбола» для шестиклассников правового лицея

Учащиеся 6 «Б» класса псковского Многопрофильного правового лицея приняли участие в «Уроке футбола», который прошел в спортивном зале школы 4 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил спортивный журналист Андрей Лупанов.

Фото здесь и далее: Андрей Лупанов

Мастер-класс для них провели футболисты ФК «Псков» Антон Виноградов, Кирилл Алексеев и Сергей Молчанов.

После разминки мальчишки и девчонки вместе с профессиональными игроками выполняли упражнения: ведение и передачи мяча, удары по мячу. Завершился мастер-класс футбольным матчем.

Отметим, Многопрофильный правовой лицей №8 участвует в масштабном проекте РФС «Футбол в школе».