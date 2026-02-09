Кубок Пскова по рукопашному бою собрал почти 150 участников

Кубок города Пскова по рукопашному бою среди юношей и девушек и региональные соревнования среди мужчин и женщин состоялся 8 февраля, сообщили Псковской Ленте Новостей в Федерации рукопашного боя.
Фото здесь и далее: Федерация рукопашного боя
Как рассказала президент псковской региональной федерации рукопашного боя Дина Дымова, соревнования собрали почти 150 участников, было разыграно 35 комплектов наград.
В соревнованиях, которые носили открытый характер, приняли участие спортсмены из четырех клубов Пскова, а также гости турнира: команды из Великих Лук, Гдовского района, Печор, Пыталово, Старой Руссы и Великого Новгорода.
На торжественном открытии спортсменов приветствовали: председатель комитета по физической культуре, спорту и делам молодёжи администрации города Пскова Сергей Бухаров, уполномоченный по правам ребёнка Псковской области Наталия Соколова.
Подводя итоги турнира, организаторы наградили лучшие команды. В неофициальном медальном зачете соревнований места распределились следующим образом:
1 место завоевала команда спортивная школа «Мастер» города Пскова.
2 место разделили спортивные комплексы «Ратник» города Гдова и «Патриот» города Печоры.
3 место разделили спортивные школы «Дзюшинкан» города Великие Луки и «Кои» города Старая Русса.
Соревнования проводились в Псковском округе в комплексе «Олимп» при поддержке комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации Пскова, министерства спорта Псковской области.
Главным судьей соревнований работал судья всероссийской категории Андрей Синяев (Псков).