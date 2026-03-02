 
Спорт

Псковские юниоры выиграли чемпионаты области по шахматам в Великих Луках

0

В Великих Луках чествовали псковских юниоров на чемпионате Псковской области 2026 года по классическим шахматам среди мужчин и женщин. Все турниры прошли по круговой системе с обсчетом российского шахматного рейтинга и международного рейтинга ФИДЕ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в федерации шахмат региона.

Фото здесь и далее: федерация шахмат Псковской области

Чемпионаты Псковской области по классическим шахматам являются одними из самых важных и престижных многодневных соревнований. Победители турниров – чемпионы Псковской области – получают право участвовать в чемпионате СЗФО по классическим шахматам. Мероприятия организуются и проводятся региональной Федерацией шахмат совместно с Министерством спорта Псковской области. Главный судья и непосредственный организатор турниров – Максим Трефилов.

Впервые титул чемпионки Псковской области по классическим шахматам среди женщин завоевала юниорка Вероника Петрова из Пскова, став единоличным лидером, набрав 4,5 очка из 5 возможных.

На втором месте также юная шахматистка из Пскова Анастасия Филиппова, которая набрала 4 очка из 5 возможных.

Бронзовая медаль вручена Валерии Потаповой из Куньинского округа, набравшей 3 очка из 5 возможных.

В чемпионате области среди мужчин впервые титул чемпиона Псковской области по классическим шахматам завоевал сильнейший юниор Александр Кульнев из Пскова. В его активе 7,5 очков из 9 возможных.

На втором месте, отстав от победителя чемпионата на 1 очко, Владислав Мерзанюков из Псковского округа. Третьим финишировал 11-кратный чемпион Псковской области из Пушкинских Гор Одиссей Сулеманянц.

