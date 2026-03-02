Фестиваль единоборств памяти 6-й роты собрал в Великих Луках более 700 участников

Более 700 участников из различных регионов страны собрались в Великих Луках на традиционном фестивале единоборств, посвященном памяти героев 6-й парашютно-десантной роты. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении партии «Единая Россия».

Фестиваль продемонстрировал широкий спектр и многообразие единоборств, представив зрителям и участникам возможность познакомиться с различными направлениями боевых искусств, таких как: самбо, джиу-джитсу, рукопашный бой, армрестлинг, бокс, кикбоксинг и смешанные единоборства (ММА).

Одним из ключевых организаторов мероприятия был Российский союз боевых искусств.

«Фестиваль носит особый характер — это не просто спортивное соревнование, а мемориальное мероприятие, призванное сохранить память о подвиге героев 6-й парашютно-десантной роты. Такие события способствуют патриотическому воспитанию молодежи и демонстрируют преемственность поколений», — отметил руководитель РСБИ в Псковской области, региональный координатор партийного проекта «Единой России» «Выбор сильных» Владимир Владимиров.

Как заметили в региональном отделении «Единой России», проведение такого фестиваля в Великих Луках свидетельствует о высоком уровне развития спортивной инфраструктуры города и активной поддержке единоборств на региональном уровне. Участие 700 спортсменов говорит о растущей популярности боевых искусств среди молодежи и взрослого населения.

Организаторы отмечают, что подобные мероприятия играют важную роль в формировании здорового образа жизни, воспитании характера и укреплении духовных ценностей участников.

Фестиваль единоборств памяти 6-й роты традиционно стал ярким примером того, как спорт может служить сохранению исторической памяти и воспитанию патриотических чувств у подрастающего поколения, заключили в отделении «Единой России».