 
Спорт

Фестиваль единоборств памяти 6-й роты собрал в Великих Луках более 700 участников

0

Более 700 участников из различных регионов страны собрались в Великих Луках на традиционном фестивале единоборств, посвященном памяти героев 6-й парашютно-десантной роты. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении партии «Единая Россия».

Фото здесь и далее: Псковское региональное отделение партии «Единая Россия»

Фестиваль продемонстрировал широкий спектр и многообразие единоборств, представив зрителям и участникам возможность познакомиться с различными направлениями боевых искусств, таких как: самбо, джиу-джитсу, рукопашный бой, армрестлинг, бокс, кикбоксинг и смешанные единоборства (ММА).

Одним из ключевых организаторов мероприятия был Российский союз боевых искусств. 

«Фестиваль носит особый характер — это не просто спортивное соревнование, а мемориальное мероприятие, призванное сохранить память о подвиге героев 6-й парашютно-десантной роты. Такие события способствуют патриотическому воспитанию молодежи и демонстрируют преемственность поколений», — отметил руководитель РСБИ в Псковской области, региональный координатор партийного проекта «Единой России» «Выбор сильных»  Владимир Владимиров.

Как заметили в региональном отделении «Единой России», проведение такого фестиваля в Великих Луках свидетельствует о высоком уровне развития спортивной инфраструктуры города и активной поддержке единоборств на региональном уровне. Участие 700 спортсменов говорит о растущей популярности боевых искусств среди молодежи и взрослого населения.

Организаторы отмечают, что подобные мероприятия играют важную роль в формировании здорового образа жизни, воспитании характера и укреплении духовных ценностей участников.

Фестиваль единоборств памяти 6-й роты традиционно стал ярким примером того, как спорт может служить сохранению исторической памяти и воспитанию патриотических чувств у подрастающего поколения, заключили в отделении «Единой России». 

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026