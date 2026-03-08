Кубок Псковской митрополии по пауэрлифтингу состоится в конце марта

Кубок Псковской митрополии по пауэрлифтингу состоится в Печорах 28 марта, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской епархии.

«Епархии Псковской митрополии приглашают участников и болельщиков и на соревнования "Кубок Псковской митрополии по пауэрлифтингу"», - сообщили в епархии.

Соревнования состоятся 28 марта на базе Паломнического центра г. Печоры Псковской области.

«Соревнования проводятся впервые и объединяют обе епархии Псковской митрополии: Великолукскую и Псковскую», - добавили в епархии.