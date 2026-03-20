Открытые соревнования по воркауту состоятся в Пскове 29 марта

Открытые соревнования по воркауту «В память псковских воркаут-спортсменов, погибших на СВО» пройдут в Пскове 29 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.

Фестиваль уличного спорта организуют в форме соревнования в двух различных этапах: фристайл и сдача на разряды.

Возрастные группы фристайла (мужчины): до 9 лет; 10-13 лет; 14-17 лет; 18 и выше.

Возрастные группы фристайла (женщины): до 14 лет; 15 лет и старше.

Также будут определены победители в двух дополнительных номинациях: лучший статик и лучший динамик.



Сдача на разряды пройдёт среди мужчин и девушек от 6 лет и старше. В разряд входит: база и элементы. Элементы сдаются участником самостоятельно, на любой площадке, на видео, до соревнований, и присылаются организаторам до 25 марта. База сдаётся на соревнованиях очно.









Регистрация участников проходит до 27 марта онлайн. Количество участников ограничено.

Соревнования пройдут 29 марта на улице Киселёва, 16.