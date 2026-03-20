 
Спорт

Открытые соревнования по воркауту состоятся в Пскове 29 марта

0

Открытые соревнования по воркауту «В память псковских воркаут-спортсменов, погибших на СВО» пройдут в Пскове 29 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы. 

Фестиваль уличного спорта организуют в форме соревнования в двух различных этапах: фристайл и сдача на разряды. 

Возрастные группы фристайла (мужчины): до 9 лет; 10-13 лет; 14-17 лет; 18 и выше. 

Возрастные группы фристайла (женщины): до 14 лет; 15 лет и старше. 

Также будут определены победители в двух дополнительных номинациях: лучший статик и лучший динамик. 

Сдача на разряды пройдёт среди мужчин и девушек от 6 лет и старше. В разряд входит: база и элементы. Элементы сдаются участником самостоятельно, на любой площадке, на видео, до соревнований, и присылаются организаторам до 25 марта. База сдаётся на соревнованиях очно. 



Регистрация участников проходит до 27 марта онлайн. Количество участников ограничено.

Соревнования пройдут 29 марта на улице Киселёва, 16. 

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026