Юрий Сорокин поздравил команду клуба Nordman с успехом на Открытом кубке Великих Лук по настольному теннису

В Великих Луках прошел Открытый кубок города по настольному теннису для детей до 18 лет. Команда спортклуба Nordman показала высокие результаты. Об этом сообщил вице‑спикер Псковского областного Собрания, руководитель спортклуба по настольному теннису Nordman, глава федерации настольного тенниса Пскова Юрий Сорокин на своей странице в сети «ВКонтакте».



Фото здесь и далее: страница социальной сети «ВКонтакте» Юрия Сорокина

По итогам соревнований в категории девочек 2009 года рождения весь пьедестал заняли воспитанницы клуба. Анастасия Тимохина получила первое место, Екатерина Елисеенко — второе, а Валерия Маренкова — третье.

В категории девочек 2015 года рождения второе место заняла Василиса Васильева. Среди мальчиков 2013–2014 годов рождения победителем стал Савелий Ефимов, а Максим Бобров занял третье место в общем турнире среди мальчиков 2009 года и младше.

В состав команды клуба входили: Максим Бобров, Платон Гайдук, Савелий Ефимов, Екатерина Елисеенко, Валерия Маренкова, Анастасия Тимохина, Александр Дмитриев, Александр Юндин, Василиса Васильева.



Тренерский состав включал Виктора Симонова и Алексея Швецова.





«Поздравляю ребят с успешным выступлением на турнире! Так держать! Главное - не снижать темпы и продолжать активный тренировочный процесс! Идём только вперёд», - подчеркнул Юрий Сорокин.