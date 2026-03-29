Боец из Великих Лук Руслан Шамилов проведет бой с Дмитрием Арышевым

Боец ММА из Псковской области Руслан Шамилов встретится с Дмитрием Арышевым 19 июня на турнире ACA 204 в Омске.

Руслан Шамилов, представляющий Великие Луки, проведет поединок на турнире ACA 204. Его соперником станет бывший претендент на титул чемпиона ACA в среднем весе Дмитрий Арышев, пишет MMA.Metaratings.ru





Руслан Шамилов в последний раз выходил в клетку в феврале 2026 года на турнире ACA 200. Тогда он встретился с Рене Пессоа и завершил бой победой удушающим приемом в первом раунде. На счету бойца 17 побед и пять поражений.





Дмитрий Арышев провел свой последний поединок в декабре 2025 года на турнире ACA 197. Он встретился с Андерсоном Гонсалвешем и одержал победу техническим нокаутом во втором раунде. В активе Арышева 15 побед, девять поражений и одна ничья.