Создатель оздоровительной системы «Плейстик»: Нам обязательно нужны обереги

Главная идея методики «Плейстик» - не только физическое оздоровление, но и ментальное. Об этом рассказал магистр физкультуры и спорта, создатель программы «Плейстик» Анатолий Лаптев в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) в новом выпуске программы «Железные люди».

С помощью физических упражнений достигается баланс внутреннего состояния. Это всё происходит не насильственным способом, а добровольным. Именно поэтому Анатолий Лаптев придумал интересный способ для привлечения людей: «Лозатка, ракетка из лозы - это наша разработка. Это аутентичное изделие ручной работы, фактически произведение искусства. Более того, вы страшный секрет никому не говорите: это оберег. В нашей славянской традиции, в традиции нашей земли обязательно должны быть какие-то амулеты, обереги, что-нибудь такое, что душу греет и помогает нам соединиться с небом», - считает Анатолий Лаптев.

Некоторые участники тренировки сразу увидели сходство между лозаткой и ловцом снов. Анатолий Лаптев, комментируя это сходство, заявил, что лозатка - это ловец мысли: «Я доказываю это в течение трёх минут», - подчеркнул гость студии.

Напомним, занятие по новой методике оздоровления «Плейстик» для представителей старшего поколения прошло 15 апреля на стадионе «Машиностроитель» в Пскове.