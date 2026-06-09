Подготовка к 30-й встрече воздухоплавателей в Великих Луках выходит на финишную прямую

Сегодня в Великие Луки прибыл спортивный директор 30-й Международной встречи воздухоплавателей, главный судья 31-го Чемпионата России по воздухоплавательному спорту Евгений Чубаров, сообщили организаторы мероприятия на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Вместе со своими помощниками и судьями-измерителями Евгений Чубаров приступил к подготовке спортивной программы крупнейшего воздухоплавательного события страны. В ближайшие дни спортивная дирекция проведет комплекс мероприятий по организации и обеспечению соревновательной части чемпионата, включая подготовку полетных заданий, проверку площадок и координацию работы судейского корпуса.

Помимо спортивных состязаний, специалисты принимают активное участие в планировании самых зрелищных мероприятий встречи — массового старта аэростатов и ночного свечения тепловых аэростатов, которые состоятся 12 июня на территории Великолукской крепости. Эти события традиционно собирают тысячи зрителей и становятся одним из главных украшений праздничной программы.

Стоит отметить, что Евгений Чубаров уже не первый год выступает спортивным директором Международных встреч воздухоплавателей в Великих Луках. Его опыт и высокий профессионализм хорошо известны как российским, так и зарубежным пилотам.

Сегодня директор Международной встречи воздухоплавателей Владимир Орлов провел рабочее совещание со спортивной дирекцией, в ходе которого обсудили вопросы организации спортивной программы, обеспечения безопасности полетов и проведения массовых мероприятий.

Евгений Чубаров поблагодарил организаторов за приглашение вновь возглавить спортивную часть престижного воздухоплавательного форума.

«Для меня большая честь снова работать на Международной встрече воздухоплавателей в Великих Луках. Мы приложим все усилия, чтобы соревнования прошли на высоком профессиональном уровне, в строгом соответствии с правилами безопасности и спортивным регламентом. И, конечно, постараемся, чтобы жители и гости города как можно чаще могли наблюдать полеты аэростатов над Великими Луками», — отмечает Евгений Чубаров.

«До старта юбилейной Международной встречи воздухоплавателей остаются считанные дни, и Великие Луки уже начинают жить в ожидании одного из самых ярких и красивых событий этого лета», — комментируют организаторы.

Генеральным спонсором Международной встречи воздухоплавателей является ПАО «Газпром». 31-й Чемпионат России по воздухоплавательному спорту пройдет при поддержке Российского спортивного фонда.