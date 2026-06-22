Памяти павших в Великой Отечественной войне посвятили ночной полет аэростатов в Великих Луках

В преддверии 85-летия начала Великой Отечественной войны организаторы и участники 30-й Международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках посвятили ночной полёт аэростатов памяти павших в 1941-1945 годах, сообщается в группе «Воздухоплавание. Великие Луки» в соцсети «ВКонтакте».

Видео: «Воздухоплавание. Великие Луки» / «ВКонтакте»

«Прошло 85 лет со дня начала самой страшной и кровопролитной войны в истории двадцатого века, но горечь утрат не утихает в сердцах нашего народа. Мы свято храним память обо всех, кто не дожил до дня Великой Победы, и отдаём дань почёта героям, разгромившим немецко-фашистских захватчиков. Оргкомитет 30-й Международной встречи воздухоплавателей не мог остаться в стороне от этой памятной даты и предложил пилотам посвятить завершающий ночной полёт памяти тех, кто героически сражался с немецко-фашистскими захватчиками на фронтах Великой Отечественной войны, кто погиб в фашистских застенках, от пыток, голода и лишений. Спортивная дирекция, пилоты и их команды единодушно поддержали это предложение. Все участники отметили важность сохранения этой священной памяти и исторической правды о Великой Отечественной войне и Победе», - отметили организаторы.

Как пояснил директор 30-й Международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках Владимир Орлов, 22 июня 1941 года – это трагическая дата для нашего народа, потому что практически каждая семья, живущая на территории бывшего Советского Союза, понесла тяжёлые потери, именно памяти миллионов погибших в годы Великой Отечественной войны. Он также отметил, что пилоты полностью поддержали идею памятного полёта.

На место старта в Великолукской крепости, где в годы Великой Отечественной войны шли ожесточённые бои, приехали экипажи аэростатов, представляющих разные региона России. Организаторы подготовили для каждого экипажа специальные баннеры с памятной надписью. Также все участники ночного старта надели георгиевские ленточки, символизирующие память о героических подвигах воинов в Великой Отечественной войне и о воинской доблести всех поколений защитников Родины.

Поддержать участников знакового полёта пришли работники сферы культуры города Великие Луки. Солисты и артисты народного коллектива вокального ансамбля «Традиция», образцового хореографического коллектива «Жемчужина», солистка Юлия Плужникова и участники других творческих коллективов Дома культуры Ленинского комсомола, а также сотрудники комитета культуры администрации города Великие Луки исполнили для пилотов несколько известных песен военных лет, которым организаторы и участники памятного полёта дружно подпевали.

Как пояснила председатель городского комитета культуры Елена Савченко, сотрудники комитета всегда стараются подготовить для участников Международной встречи аэронавтов что-то интересное – концертную программу, акцию. А узнав, что ночной полёт воздухоплавателей будет посвящён Дню памяти и скорби, решили поддержать аэронавтов в осуществлении этой идеи.

«Очень трогательно и эмоционально прозвучала песня "Журавли" композитора Яна Френкеля на стихи Расула Гамзатова. Дружно подпевали участники мероприятия известной "Катюше". Неожиданно была подана песня "Конь", живой иллюстрацией которой стала лошадь по кличке Фриона – в прошлом неоднократный призёр соревнований по конному спорту. Красавицу Фриону для участия в мероприятии привезла совладелица конюшни "Клуб любителей лошадей Трель и К", член Федерации конного спорта России Анна Жукова», - поделились организаторы.

Завершился концерт под открытым небом песней «Великие Луки» Владимира Мазура, которая давно стала неофициальным гимном города воинской славы Великие Луки.

«Далее состоялся предполётный брифинг и сам памятный полёт, который стал символом того, что память о Великой Отечественной войне, священна для всех жителей России и бережно передаётся из поколения в поколение. В преддверии Дня памяти и скорби в предрассветном небе Великих Лук медленно и величественно плыли над городом воинской славы Великие Луки аэростаты, гордо развивался на корзине шара флаг Великой Победы. Мы помним. Мы гордимся», - заключили организаторы.

Генеральным спонсором Международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках выступает ПАО «Газпром».