«Душа земли Псковской» подарила музыкальный номер на закрытии воздухоплавателей в Великих Луках

На закрытии 30-й Международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках почётные обладатели звания «Душа земли Псковской» вместе с участниками фестиваля исполнили музыкальный подарок, сообщила одна из них на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Видео: страница Елены Савченко-Захаровой в социальной сети «ВКонтакте»

Перед ночным полётом они спели песни «Конь», «Журавли», «Катюшу» и «Великие Луки». Когда звучала композиция «Конь», на поле вывели лошадь Фриону редкой масти «серая в гречку».

В концерте также приняли участие Дмитрий Васильев (баян), солистки вокального ансамбля «Традиция», участницы хореографического коллектива «Жемчужина», а также сотрудники ГДК им. Ленина и городского Комитета культуры.

«Благодарим наших дорогих воздухоплавателей за невероятную атмосферу этих дней! Ночной полёт шаров стал красивым финалом 30-й юбилейной встречи на Великолукской земле! Будем ждать вас в следующем году!» — сказала обладательница звания Елена Савченко-Захарова.