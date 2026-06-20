В Великих Луках завершили 30-ю Международную встречу воздухоплавателей ночным свечением аэростатов

Ночное свечение аэростатов, которое прошло на территории «Луки Парка», стало итогом 30-й Международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках, сообщили в группе «Воздухоплавание | Великие Луки» социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Николай Рябцев, Игорь Шелапутин

Сотни жителей и гостей города собрались, чтобы увидеть впечатляющее зрелище: несколько аэростатов одновременно озарили вечернее небо светом своих горелок.

Особенностью этого года стало то, что за всю историю проведения Международных встреч воздухоплавателей в Великих Луках площадкой для ночного свечения впервые стал парк культуры и отдыха.

Юбилейная, 30-я Международная встреча воздухоплавателей в очередной раз подтвердила статус одного из самых ярких событий Псковской области и объединила спортсменов, жителей и гостей города.

Генеральным спонсором 30-й Международной встречи воздухоплавателей выступило ПАО «Газпром».