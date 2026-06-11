Аквапарк «Акваполис» приготовил гостям псковского «Вики-феста» подарки 

Официальный партнер фестиваля «Вики-фест» - аквапарк «Акваполис» - приготовил для гостей мероприятия подарки и карты гостя аквапарка, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы.

Афишу предоставили организаторы мероприятия

«Обратите внимание, что количество подарков ограничено, лучше посетить фестиваль пораньше», — отмечают организаторы.

Напомним, что мероприятие стартует с 11:00 уже в эту субботу, 13 июня.

Школа танцев «Дэнс Фэмили» уже готовит свои лучшие номера, чтобы продемонстрировать их на фестивале «Вики-фест».

Центральное место в программе «Вики-феста» займет джампинг-фитнес.

«Вики-фест» пройдёт в псковском парке Строителей 13 июня, на мероприятии раздадут 1000 порций мороженого.



Фестиваль организован представителем Федерацией джампинг-фитнесса России — автономной некоммерческой организацией «Центр воздушной гимнастики и пилонного спорта «Вики спорт» при участии школы танцев Dance Family.

Генеральный информационный партнер мероприятия — радио ENERGY (105.3 FM). Генеральными партнерами являются автосалон «Авто-Ас» и жилой квартал «Панорама».