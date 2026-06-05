 
Общество

Мини-батуты смогут опробовать гости псковского «Вики-феста»

0

Центральное место в программе «Вики-феста» в Пскове 13 июня займет джампинг-фитнес. Все гости смогут увидеть яркие номера, в том числе и те, которые стали победителями на Кубке России в Москве, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы мероприятия.

Афиша предоставлена организаторами мероприятия

Все желающие смогут попробовать джампинг-фитнес прямо на мероприятии. «Единственным условием является наличие сменной обуви (кроссовок) — возраст, физическая подготовка и пол — не имеют значения», — отмечают организаторы.

Фестиваль организован представителем Федерацией джампинг-фитнесса России - автономной некоммерческой организацией «Центр воздушной гимнастики и пилонного спорта «Вики спорт» при участии школы танцев Dance Family в городе Пскове.

Генеральный информационный партнер мероприятия — радио ENERGY (105.3 FM). Генеральными партнерами являются автосалон «Авто-Ас» и жилой квартал «Панорама».

«Вики-фест» пройдёт в псковском парке Строителей 13 июня, на мероприятии раздадут 1000 порций мороженого. 

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026