Мини-батуты смогут опробовать гости псковского «Вики-феста»

Центральное место в программе «Вики-феста» в Пскове 13 июня займет джампинг-фитнес. Все гости смогут увидеть яркие номера, в том числе и те, которые стали победителями на Кубке России в Москве, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы мероприятия.

Афиша предоставлена организаторами мероприятия

Все желающие смогут попробовать джампинг-фитнес прямо на мероприятии. «Единственным условием является наличие сменной обуви (кроссовок) — возраст, физическая подготовка и пол — не имеют значения», — отмечают организаторы.

Фестиваль организован представителем Федерацией джампинг-фитнесса России - автономной некоммерческой организацией «Центр воздушной гимнастики и пилонного спорта «Вики спорт» при участии школы танцев Dance Family в городе Пскове.

Генеральный информационный партнер мероприятия — радио ENERGY (105.3 FM). Генеральными партнерами являются автосалон «Авто-Ас» и жилой квартал «Панорама».

«Вики-фест» пройдёт в псковском парке Строителей 13 июня, на мероприятии раздадут 1000 порций мороженого.