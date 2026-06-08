Танцевальные номера покажут на псковском «Вики-фесте» 13 июня

Школа танцев «Дэнс Фэмили» уже готовит свои лучшие номера, чтобы продемонстрировать их на фестивале «Вики-фест» 13 июня в парке Строителей в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы мероприятия.
Афиша предоставлена организаторами мероприятия
Мини-батуты смогут опробовать все желающие.
Фестиваль организован представителем Федерацией джампинг-фитнесса России — автономной некоммерческой организацией «Центр воздушной гимнастики и пилонного спорта «Вики спорт» при участии школы танцев Dance Family.
Генеральный информационный партнер мероприятия — радио ENERGY (105.3 FM). Генеральными партнерами являются автосалон «Авто-Ас» и жилой квартал «Панорама».
«Вики-фест» пройдёт в псковском парке Строителей 13 июня, на мероприятии раздадут 1000 порций мороженого.