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В псковском парке раздадут 1000 порций мороженого 13 июня

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«Вики-фест» пройдёт в псковском парке Строителей 13 июня, на мероприятии раздадут 1000 порций мороженого, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы.

Праздник начнётся в 11:00 и пройдёт в формате уличного фестиваля. Партнёры — ГК «Мега холод» и «Фабрика мороженого» — предоставят охлаждающее лакомство для гостей. Площадки фестиваля рассчитаны как на взрослых, так и на детей, а также на семейную аудиторию. Гостей ожидают выступления, мастер-классы, призы и подарки. Вход на мероприятие свободный.

Организатором «Вики-феста» выступает автономная некоммерческая организация «Центр воздушной гимнастики и пилонного спорта "Вики спорт"», которая представляет Федерацию джампинг-фитнеса России.

К проведению праздника также присоединилась школа танцев Dance Family из Пскова.

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