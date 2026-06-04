В псковском парке раздадут 1000 порций мороженого 13 июня

«Вики-фест» пройдёт в псковском парке Строителей 13 июня, на мероприятии раздадут 1000 порций мороженого, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы.

Праздник начнётся в 11:00 и пройдёт в формате уличного фестиваля. Партнёры — ГК «Мега холод» и «Фабрика мороженого» — предоставят охлаждающее лакомство для гостей. Площадки фестиваля рассчитаны как на взрослых, так и на детей, а также на семейную аудиторию. Гостей ожидают выступления, мастер-классы, призы и подарки. Вход на мероприятие свободный.

Организатором «Вики-феста» выступает автономная некоммерческая организация «Центр воздушной гимнастики и пилонного спорта "Вики спорт"», которая представляет Федерацию джампинг-фитнеса России.

К проведению праздника также присоединилась школа танцев Dance Family из Пскова.