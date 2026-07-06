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Эстонию лишили чемпионата Европы по стрельбе после недопуска россиян

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Чемпионат Европы по стрельбе из пневматического оружия 2027 года перенесли из Таллина в Гранаду после отказа эстонцев допустить спортсменов из России и Белоруссии, передает телерадиокомпания ERR со ссылкой на Эстонский стрелковый союз (ESSF).

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На сайте Европейской стрелковой конфедерации (ESC) местом проведения уже обозначена Испания. Турнир пройдет с 3 по 9 марта 2027-го.

Свое решение там обосновали тем, что ЧЕ также станет квалификационным турниром к летней Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе и Европейским играм 2027 года, пишет РИА Новости. Поэтому допустить необходимо всех спортсменов, имеющих право на участие.

Международная федерация спортивной стрельбы (ISSF) допускает спортсменов из России и Белоруссии к участию в соревнованиях в индивидуальном нейтральном статусе.

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