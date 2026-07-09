Гендиректор «Луки-Энергии»: Стремимся выйти в «серебро» Второй лиги

Футбольная команда «Луки-Энергия» в LEON‑Первенстве Второй лиги (дивизион «Б») будет стремиться попасть в «серебро». Об этом сообщил генеральный директор футбольного клуба Александр Танцюра.

Фото: ФК «Луки‑Энергия» / «ВКонтакте»

В LEON‑Первенстве Второй лиги (дивизион «Б») «Луки-Энергия» идет на втором месте после 15-ти туров.

«Результатом очень довольны. Мы закончили первый круг на втором месте, отстаем от лидера на одно очко. Это очень серьезный показатель. Раньше команда не поднималась выше 13-го места. Очень довольны тем, что удалось привлечь еще больше болельщиков на стадион. Мы играем для них», - сказал Александр Танцюра.

Также он отметил, что команде необходимо занять первое место в группе, чтобы выйти в «серебро» Второй лиги.

«Нам надо занять первое место в группе и выйти в "серебро" Второй лиги. Будем трудиться, чтобы этого добиться», - добавил Александр Танцюра.

В последнем матче «Луки-Энергия» обыграла «Череповец» со счетом 3:0, пишет «РБ Спорт».