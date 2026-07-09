Гендиректор «Луки-Энергии»: Стремимся выйти в «серебро» Второй лиги

Футбольная команда «Луки-Энергия» в LEON‑Первенстве Второй лиги (дивизион «Б») будет стремиться попасть в «серебро». Об этом сообщил генеральный директор футбольного клуба Александр Танцюра.
Фото: ФК «Луки‑Энергия» / «ВКонтакте»
В LEON‑Первенстве Второй лиги (дивизион «Б») «Луки-Энергия» идет на втором месте после 15-ти туров.
Также он отметил, что команде необходимо занять первое место в группе, чтобы выйти в «серебро» Второй лиги.
В последнем матче «Луки-Энергия» обыграла «Череповец» со счетом 3:0, пишет «РБ Спорт».