 
Спорт

Лилия Аюпова возглавит министерство спорта Псковской области

0

Министерство спорта Псковской области возглавит Лилия Аюпова, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своем Мах.

Фото: Михаил Ведерников / Мах

«Лилия Юнусовна приехала к нам из Самарской области, где занимала должность замминистра – руководителя департамента развития спортивной инфраструктуры и реализации программной деятельности министерства спорта», - сказал губернатор.

Она имеет значительный опыт взаимодействия с министерством спорта РФ, включая подготовку заявок и реализацию мероприятий по строительству и капремонту объектов спорта, организации контроля по устройству спортивных сооружений, разработки и реализации госпрограмм.

«Спортивная сфера – важное и чувствительное направление для нашего региона. В Псковской области сильная школа лёгкой атлетики, гребли, стрельбы из лука, велоспорта, единоборств. В последние годы мы реконструируем и вводим в эксплуатацию новые спортивные объекты, но инфраструктура по-прежнему требует особого внимания, в том числе в части содержания. Рассчитываю, что Лилия Юнусовна быстро выстроит системную работу с нашими федерациями и учреждениями спорта», - отметил Михаил Ведерников.

Ранее врио министра спорта Псковской области была Галина Овсова. Как стало известно Псковской Ленте Новостей, она покинула пост по собственному желанию.

 

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026