Лилия Аюпова возглавит министерство спорта Псковской области

Министерство спорта Псковской области возглавит Лилия Аюпова, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своем Мах.

«Лилия Юнусовна приехала к нам из Самарской области, где занимала должность замминистра – руководителя департамента развития спортивной инфраструктуры и реализации программной деятельности министерства спорта», - сказал губернатор.

Она имеет значительный опыт взаимодействия с министерством спорта РФ, включая подготовку заявок и реализацию мероприятий по строительству и капремонту объектов спорта, организации контроля по устройству спортивных сооружений, разработки и реализации госпрограмм.

«Спортивная сфера – важное и чувствительное направление для нашего региона. В Псковской области сильная школа лёгкой атлетики, гребли, стрельбы из лука, велоспорта, единоборств. В последние годы мы реконструируем и вводим в эксплуатацию новые спортивные объекты, но инфраструктура по-прежнему требует особого внимания, в том числе в части содержания. Рассчитываю, что Лилия Юнусовна быстро выстроит системную работу с нашими федерациями и учреждениями спорта», - отметил Михаил Ведерников.

Ранее врио министра спорта Псковской области была Галина Овсова. Как стало известно Псковской Ленте Новостей, она покинула пост по собственному желанию.