 
Спорт

В Острове началось строительство модульного зала единоборств

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В Острове подрядная организация начала возводить основание для модульного зала единоборств площадью 1100 квадратных метров на улице Меркурьева, вблизи дома № 28. Об этом пишет глава Островского муниципального округа Дмитрий Быстров в мессенджере «Макс».

Изображение: Дмитрий Быстров / «Макс»

В настоящее время на площадке ведутся земляные и подготовительные работы к устройству силовой фундаментной плиты здания. Планируется, что в сентябре начнется сборка модульных конструкций здания. 

По словам главы округа, помимо зала для занятий единоборствами, здесь также появятся административные помещения, инвентарная, раздевалки с душевыми, медкабинет, тренерская, гардероб, вестибюль и другие необходимые помещения.

Возведение спортобъекта стало возможным благодаря федеральному проекту «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)». На строительство из федерального бюджета выделено более 110 миллионов рублей. Средства носят софинансируемый характер: затраты на приобретение и монтаж модульного зала покрываются за счёт федерального и регионального бюджетов, а работы по благоустройству территории и прокладке инженерных сетей – за счет областного и местного бюджета. 

Сдача объекта планируется в декабре 2026 года.

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