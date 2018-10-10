Туризм

Российский экологический отдых - за Псковскую область отдали 9% голосов

Агентство ТурСтат проанализировало данные голосования премии National Geographic Traveler Awards 2018 по туристическим направлениям отдыха в России.

Голосование за лучшие туристические направления прошло на интернет-сайте National Geographic Россия.

По данным ТурСтат, в номинации «Российский экологический отдых» за Калининградскую область отдали 42% голосов, за Республику Коми - 21% голосов, за Астраханскую область - 9%, за Псковскую область - 9%, за Республику Саха - 9%, за Краснодарский край - 7% и за Волгоградскую область - 3% голосов.