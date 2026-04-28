«Люди смогут лучше отдохнуть»: Алексей Севастьянов об изменении режима тишины

Изменения, внесенные в закон о «Тишине и покое граждан», предложенные депутатом Псковского областного Собрания Алексеем Севастьяновым («Единая Россия»), позволят псковичам и гостям региона более комфортно отдохнуть в Псковской области. Такое мнение депутат высказал в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

«Я внес инициативу, касающуюся тишины и покоя граждан. В частности, изменения призваны сделать некоторые послабления во временной период с 21:00 до 23:00 в туристический сезон, а именно с 1 мая по 1 октября. Это коснется загородных отелей, спортивных баз, гостевых домов. То есть будет возможность до 23:00 проводить открытые мероприятия, спортивные фестивали, концерты. Я считаю, и коллеги поддержали, что это положительно скажется и на бизнесе, потому что это увеличит туристический поток в регион, люди смогут более комфортно, более расслабленно отдохнуть: наши гости, наши туристы, в менее твердых и жестких рамках, нежели в самом городе», - высказал свое мнение Алексей Севастьянов.

Изменения в закон приняли сегодня в рамках 54-й сессии Псковского областного Собрания депутатов.