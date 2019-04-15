Туризм

В мае в Великолукском районе пройдет слет туристов

С 9 по 12 мая в Сенчитском бору Великолукского района пройдет 52-й слет туристов, посвященный Дню Победы. Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы, четырехдневная программа туристической встречи будет включать в себя соревнования по спортивному ориентированию, по технике пешеходного и водного туризма, туристическую эстафету.

Также в конкурсную программу слета войдет конкурс приветствий и эмблем команд, конкурс биваков, капитанов и традиционный вечерний конкурс патриотической песни, посвященный Великой Отечественной войне.

Вне конкурса состоится ночное ориентирование и соревнования по теннису.