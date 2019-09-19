Туризм

Куда могут поехать псковичи без визы?

Решили срочно сменить обстановку? Нужно куда-то выбраться, а времени делать визу нет? Самое время обратиться к любимому списку стран, для въезда в которые не нужны танцы с бубнами и очереди в визовых центрах. Сегодня мы расскажем про 9 вариантов, куда можно отправиться прямо сейчас.

Вьетнам. Здесь хорошо круглый год, главное угадать с курортом.

Здесь хорошо круглый год, главное угадать с курортом. Израиль. Посетив Израиль, можно искупаться сразу в трех морях: Красном, Средиземном и Мертвом.

Посетив Израиль, можно искупаться сразу в трех морях: Красном, Средиземном и Мертвом. Марокко. В эту страну можно прилетать круглый год, она богата на достопримечательности.

Сербия. В эту страну можно приезжать круглый год, но летом веселее и больше хороших вечеринок. А в июле каждый год проводится крупный open-air EXIT, где выступают The Cure, Lost Frequencies, Sofi Tukker и много кто.

В эту страну можно приезжать круглый год, но летом веселее и больше хороших вечеринок. А в июле каждый год проводится крупный open-air EXIT, где выступают The Cure, Lost Frequencies, Sofi Tukker и много кто. Азербайджан. Эту страну можно посетить в любое время года, и даже искупаться в Каспийском море.

Эту страну можно посетить в любое время года, и даже искупаться в Каспийском море. Беларусь. Сюда едут ради природы, чистого воздуха, нив и полей, в этом и фишка.

Тунис. Прилетев в Тунис, можно и отдохнуть, и попрактиковать знание французского языка.

Прилетев в Тунис, можно и отдохнуть, и попрактиковать знание французского языка. ОАЭ. В этой стране круглый год можно найти себе развлечение и отдых.

В этой стране круглый год можно найти себе развлечение и отдых. Молдавия. Здесь нет моря, но Молдавия устроила себе свое - море вкусного и недорогого вина.

Более подробную информацию по выездам можете получить у менеджеров Global Travel.