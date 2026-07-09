Хуже, чем в пандемию

Одной из отраслей, которая зачастую первой принимает на себя удар катаклизмов, происходящих в стране и в мире, является туризм. Что неудивительно, потому что эта сфера очень чувствительна к внешним шокам. Туризм строится на доверии и ощущении безопасности. И любой кризис становится причиной спада турпотока: люди начинают пересматривать планы, отменяют бронирования, ищут альтернативы. Не стала исключением и нынешняя ситуация с дефицитом бензина.

О том, как переживает топливный кризис псковский турбизнес, какие направления отрасли особенно страдают от него и есть ли перспективы решения проблемы, узнала Псковская Лента Новостей.

Машин и туристов стало меньше

Даже невооруженным взглядом видно - стало гораздо меньше гуляющих по городу туристов и припаркованных в центре машин с номерами других регионов. Как и в целом автомобильного транспорта в городе. Нехватка бензина сразу сказалась на возможностях путешествий на своем авто.

Многие псковичи, уже привыкшие проводить отпуск за рулем и сами планировать интересные маршруты по стране, замерли в ожидании. «Этим летом, как всегда, собирались куда-нибудь отправиться семьей. Еще весной договорились о брони гостевого дома в Карелии. Но теперь хоть отменяй отпуск! Пересаживаться на «Ласточку» не хочется. Тем более, после Карелии хотели еще пару дней провести в Ленобласти. А в итоге машина стоит у дома, потому что и по городу уже проблематично заправляться», - рассказал житель Пскова Иван Н.

Другая псковская семья тоже вынуждена «перекраивать планы». «Летом мы довольно часто путешествуем по России. Дело в том, что мой муж увлекается бегом, а все самые интересные забеги и соревнования проходят именно в летние месяцы. И в этом году мы тоже планировали покататься по разным стартам, но, увы, планы пришлось корректировать. Кое-куда мы просто не поедем, так как сейчас проблематично заправиться бензином. Под вопросом и поездка на первенство России по бегу в сентябре. Соревнования пройдут в Ярославле, мы хотели съездить на забег, а потом устроить мини-путешествие по центральной России, заехать в близлежащие города: Ростов Великий, Кострому, Мышкин, Углич», - рассказала Елена К.

Активно путешествовали по России не только псковичи - в наш регион не зарастала тропа автотуристов. В последнее время это направление стало активно развиваться при поддержке региональных властей. Буквально весной этого года в области обсуждали перспективы развития сети автомобильных туристических маршрутов.

Снимают туры, отменяют брони

К сожалению, из-за ситуации с топливом перспективное направление первым оказалось под ударом. И если на выездном туризме дефицит бензина пока «никак не отражается», то для представителей отрасли, ориентированных на автомобильный внутренний туризм, сезон-2026 фактически оказался под угрозой срыва.

По словам руководителя Псковского областного союза туриндустрии Светланы Барановой, туристы массово отказываются от поездок. Например, загородному отелю «Плесков» за два рабочих дня пришлось аннулировать 8 броней. «Уже даже горожане пересели на автобус, каким-то образом пытаются перестроить свой досуг и работу, чтобы минимизировать количество поездок на автомобиле. А когда людям предстоят дальние расстояния, они еще в большей степени озабочены тем, смогут ли вообще доехать. Поэтому аннуляций много», - пояснила наша собеседница.

Заправлять транспортные средства стало проблемой. Правда, по словам Светланы Барановой, предприятия, которые занимаются пассажирскими перевозками на автобусах, пока «немножко в плюсе». «Большие автобусы, микроавтобусы работают на дизельном топливе. Как мы видим, оно последним расходуется на заправках. Могут быть нули по бензину, а дизель есть», - добавила она.

Однако, как отметил руководитель турфирмы «Глобал Тревел Псков» Александр Ефимов, с автобусными турами не так все хорошо, как может показаться. «На завтра сняли тур из-за отсутствия солярки. Должны были поехать в Выборг. Через две недели отменяются все туры на Талабские острова, потому что катера нечем заправлять», - сообщил он.



По словам Александра Ефимова, «первые ласточки уже пошли». «Что такое “тур снят“? Это значит: отель отменён, и теперь непонятно, кто будет платить штрафные санкции отелю за незаселение туристов, кто будет возвращать деньги туристам? Откуда их взять, если у нас деньги в отель переведены? В общем, очень много проблем».

Все предложения автобусных туров, в том числе и в Беларусь, - под вопросом. «Топливо нужно, чтобы в Белоруссию поехать, в Выборг, в Москву. Никуда без топлива мы не поедем. Насобирают солярки - поедем. Не насобирают - значит, не поедем», - пояснил директор турфирмы.

Светлана Баранова также подтвердила, что дефицит топлива отразился на работе катеров, которые ходят на Талабские острова. «Перевозчики планируют перетасовывать рейсы и снимать то, что не приносит 100-процентного дохода», - рассказала она.

Кроме того, в любой момент может измениться ситуация и по дизельному топливу. «Тогда мы окажемся перед вопросом: а как нам выполнять оплаченные заказы?» - отметила Светлана Баранова.

Госконтракты - под угрозой срыва. «У нас есть обязательства перед крупным федеральным предприятием на июль. Но гарантировать, что 26 июля у них будет заправленный автобус, сейчас никто не может», - сказала она.

Спасти сезон

Большие сложности и у загородных средств размещения. Сотрудники отелей (повара, администраторы) раньше ездили на своих машинах, затраты на бензин им компенсировали. На данный момент люди не понимают, как быть. Заправиться они не могут, а рейсовых автобусов по этим маршрутам нет, либо нет в то время, которое удобно сотрудникам отелей и ресторанов. Кроме людей, в загородные отели нужно еще везти продукты из Пскова - эти поставки тоже под вопросом.

Псковский областной союз туриндустрии вместе с общественным советом по туризму инициировали запрос потребностей в топливе среди туристических предприятий. Но руководители загородных средств размещения, которые обычно в летний сезон зарабатывают денег на весь оставшийся год, уже говорят о том, что без субсидий и льготных кредитов они не выживут.

«К сожалению, сфера туризма очень зависима от любых колебаний и проблемных ситуаций. И в данном случае что-то прогнозировать сложно», - резюмировала Светлана Баранова.

«Мне сегодня понравился пост от гостиничного комплекса «Изборск»: «Давайте разбавим запах бензина ароматом цветущих роз! Приезжайте на поезде, а на вокзале мы вас встретим с цветами!». Пожалуй, это последнее, что остается делать - таким позитивом пытаться спасти сезон», - заметила она.

Александр Ефимов более категоричен. «Такими темпами туризм скоро загнётся», - пессимистично прогнозирует он. По его словам, кризис уже коснулся и выездного туризма: «Зарубежные направления этим летом просели очень. В связи с увеличением цен, поднятием НДС и всего прочего народ еще больше обнищал. Зарплаты особо не выросли, а ценник вырос».

Представители туротрасли очень надеются на меры поддержки со стороны федеральных и региональных властей. «На данный момент проблемы, которые возникли из-за дефицита топлива, мы сами решить не можем», - отметила президент Ассоциация туроператоров и туриндустрии Союзного государства АСТУР Гелена Самохвалова.

Она напомнила, что от 50% до 70% туристов, посещающих регион, традиционно составляли путешественники на личном автотранспорте. Если раньше в Псковскую область приезжали гости из Санкт-Петербурга, Москвы, Смоленска, Новгорода, то сейчас трафик резко сократился. «Никто не хочет рисковать и встать на трассе без бензина. Остались только туристы на общественном транспорте (ж/д сообщение, в том числе «Ласточки», авиасообщение при стабильной работе аэропортов) и организованные автобусные туры. Стабильность последних обеспечена исключительно усилиями коллег-транспортников, заранее создавших резерв топлива. Но в городе резко сократилось количество машин в целом и туристов в частности. Мы откатились к уровню посещения города и региона, наверное, на 7-10 лет назад», - сказала президент АСТУР.

Ситуация патовая

Гелена Самохвалова сообщила, что идут аннуляции - как по отелям, так и у туроператоров, которые оказывают услуги по организации экскурсионного обслуживания. «Люди не переносят даты, а просто отказываются. Сезон, можно сказать, провалился. Потому что никто ничего не знает, и никто не дает никаких прогнозов», - заметила она.

Причем, это происходит не только в Псковской области.

«Мы общались с коллегами из Алтайского края, из других регионов - у них то же самое. Ситуация тяжелая. Я бы даже сказала, что ситуация патовая. Потому что никто не может спрогнозировать, что будет дальше. Мы очень надеемся, что все это как-то наладится. Но с учетом всех проблем этого года (повышение налоговых ставок, сокращение полетных программ из-за эскалации на Ближнем Востоке) туристская отрасль страдает даже больше, чем в пандемию», - сказала Гелена Самохвалова.

Гелена Самохвалова напомнила, что из-за пандемии в 2020 году турбизнес переориентировался на внутренний туризм. Кроме того, существовали понятные алгоритмы работы (ПЦР-тесты, сертификаты и т. д.), позволяющие организовывать поездки людям, которые хотели путешествовать. «Сейчас есть курорты Турции, Тунис открывается, но люди в принципе боятся выезжать. Все помнят весенний коллапс с теми, кто был в Эмиратах. Кроме того, цены на авиабилеты растут», - пояснила она.

По мнению эксперта, переориентация на нишевые сегменты (велотуризм, локальные туры по области) в нынешней ситуации тоже не поможет. На те же велотуры спрос ограниченный, а на экскурсионные поездки внутри региона (например, в Себеж) он также упал, потому что «люди предпочитали ездить на своих автомобилях».

При этом помощи турсфере не обещают. «Никаких налоговых каникул. Я уже не говорю про Крым, когда после объявления чрезвычайной ситуации 25 июня, у нас пошли массовые отмены туров. Как и крымские коллеги, мы теряем огромные деньги. Никакие программы в будущем нас не спасут, если нам сейчас не предложат меры поддержки. Я такого за 26 лет ведения собственного туристического бизнеса еще не видела. Как работать в таких условиях, я не знаю», - сказала Гелена Самохвалова.

В последние годы туристическая отрасль постоянно сталкиваются с серьезными вызовами, но почти всегда справляется с трудностями. Возможно, и этот кризис станет импульсом для открытия новых ниш и направлений. В общем, очень хочется верить, что у сферы туризма, как у той кошки, есть семь жизней. И они еще не все истрачены.

Светлана Синцова

Фото из архива ПЛН