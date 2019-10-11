Туризм

Председатель областного комитета по туризму: Псковская область стала выходить из статуса региона выходного дня

Псковская область стала выходить из статуса региона выходного дня. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сегодня, 11 октября, сообщила и. о. председателя комитета по туризму Псковской области Ольга Качнова на пресс-конференции, посвященной туристическому сезону-2019.

Спикер пояснила, что туристов не стало больше, но они стали оставаться в Псковской области на более длительное время.

Количество туристов, размещенных в гостиницах, осталось примерно на том же уровне, - около 370 тысяч человек, но колоссально возросло количество ночевок.

По словам Ольги Качновой, из дальних регионов России туристы стали приезжать на недели.

«Мы ждем рост туристского потока из Калининграда», - заявила спикер.