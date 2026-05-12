Лишь бы не на дачу: куда поедут отдыхать псковичи этим летом

Пока одни псковичи мечтают о море и пальмах, другие открывают сайты с турами – и тихо закрывают их обратно. Из-за роста цен многим все чаще приходится выбирать не «отпуск мечты», а вариант, на который хватает бюджета. При этом желание сменить обстановку и получить заряд впечатлений на год вперед никуда не делось. Как изменились туристические предпочтения жителей региона, и какие направления стали главными этим летом – разбиралась Псковская Лента Новостей.

Самый желанный отдых для большинства россиян - это, конечно, море. После многих месяцев рабочей и бытовой рутины сил на походы по музеям и активный отдых часто не хватает - хочется просто лежать на пляже. Уже много лет одним из главных направлений у псковских туристов остается Турция. Важную роль тут играет то, что из России до неё есть прямой перелет, который занимает не очень много времени.

Второе лидирующее направление - Египет. Из-за политической ситуации на Ближнем Востоке туроператоры опасались, что с ним возникнут проблемы. Однако, по словам директора турагентства «Отдых круглый год» Татьяны Калининой, псковичи все равно активно покупают туры в эту страну. «Египет - стандартно-популярное направление. Поездок туда сильно меньше не становится. Несмотря на обстановку, все равно едут, все равно спрашивают, все равно активно», - поясняет она.

А вот Объединенные Арабские Эмираты в этом году не пользуются спросом у псковичей из-за военных конфликтов в регионе Персидского залива. Более того, некоторые операторы сами отказываются от этого направления. «Мы не предлагаем Эмираты принципиально, потому что не хотим подвергать наших клиентов опасности. Как будут разворачиваться события? Мы не можем предсказать», - делится президент Ассоциации туроператоров и туриндустрии Союзного государства, руководитель турфирмы «София» Гелена Самохвалова.

В гости к соседям

Спросом у псковичей пользуется не только дальнее, но и ближнее зарубежье. Одной из главных стран при выборе места для отпуска остается Абхазия. Основные преимущества - относительно низкая цена и легкая логистика. «Она по сравнению с Краснодарским краем и Сочи достаточно приемлема по деньгам. Многие псковичи выбирают именно отдых в Абхазии в этом году. Есть возможность прямых рейсов как до Сочи, так и непосредственно до Абхазии», - объясняет директор туристической компании «Глобал Трэвл» Александр Ефимов.

Ещё одно любимое направление псковичей, но уже для более коротких поездок - это Беларусь. Сказывается близость границы. По словам Александра Ефимова, эта страна абсолютно гостеприимна для россиян. «Доехать до Витебска, Минска напрямую из Пскова не составляет сложности. Многие проводят там уик-энд или отправляются на санаторный курс лечения. И плюс ко всему, конечно, россияне выбирают Беларусь, чтобы просто отдохнуть от постоянных блокировок интернета, от напряженности, которая витает. Вот буквально сейчас на майские праздники несколько автобусных туров выезжают в Беларусь. На лето тоже регулярные туры стоят. Псковичи Беларусь бронируют активно», - делится он.

Тренд на Азию

В последние годы среди россиян все популярнее становится отдых в Китае и странах Юго-Восточной Азии. Большинство туристов ездит туда зимой и весной, так как летом там начинается сезон дождей. Но многие туроператоры отмечают, что интерес к этому региону сохраняется у псковичей и в летнее время.

Особенно востребован Китай - во многом благодаря безвизовому режиму, который действует между нашими странами с сентября 2025 по сентябрь 2026 года. Это подтверждает Александр Ефимов: «В Китае есть интерес и к пляжному отдыху, и к экскурсионным пакетам, и интерес, я думаю, будет продолжать расти, так как это новое бюджетное направление для россиян».

Гелена Самохвалова отмечает, что особенно популярен у псковичей китайский остров Хайнань. Но в этом году из-за военных действий на Ближнем Востоке с пересадками до него возникли проблемы, поэтому от поездок туда часть туристов решила отказаться.

Татьяна Калинина также подтверждает интерес псковичей к Китаю. По ее словам, из-за сезона дождей летом туристы едут туда не на море, а чтобы осматривать достопримечательности и знакомиться с культурой. «В Китае пользуются популярностью экскурсионные туры. Там очень много маршрутов сейчас, очень много интересных программ на любые бюджеты. Есть более насыщенные, есть более простые: много городов, мало, один-два, то есть много-много вариантов», - рассказала она.

Еще одна азиатская страна, популярность которой у туристов в последние годы только растет, - это Вьетнам. Татьяна Калинина отмечает, что это направление запустилось в прошлом году, и тогда «все осторожничали», но в этом сезоне продажи идут очень хорошо. По ее словам, Вьетнам сейчас для многих стал альтернативой Турции.

Кроме Китая и Вьетнама, псковичи также едут отдыхать в Таиланд, Индонезию, Шри-Ланку, на Бали. Татьяна Калинина считает, что смена направлений с Турции на Вьетнам и на Юго-Восточную Азию в целом – один из главных туристических трендов последнего времени. «Заметно, что не так много людей стало бояться путешествовать в Азию – того, что далеко лететь, что Азия может быть некомфортна для детей по еде. То есть они столько всего придумали – и "все включено" внедрили, и еду более адаптировали под европейцев». Так что, скорее всего, тренд на Азию будет только усиливаться.

Через тернии - в Европу

Несмотря на все сложности, псковичи ездят отдыхать и в страны Европы. «Из европейских стран в первую очередь это, конечно, Сербия, потому что она не входит в состав Евросоюза, где действует Шенгенская зона, поэтому россияне могут безвизово ездить туда, и есть прямое авиасообщение из Санкт-Петербурга, из Москвы, летают авиакомпании сербских авиалиний. А также, если говорить о европейских странах, то шенгенские визы, конечно, сложнее получить в наш исторический период, но, тем не менее, некоторые псковичи все равно подают документы на визу - это Испания, Венгрия, Франция, Италия», - рассказывает Александр Ефимов.

По его словам, экскурсионные путевки у российских туроператоров в эти страны есть. Но вот добираться до них стало намного сложнее, чем раньше. Сначала нужно лететь в Стамбул и только потом туда, где запланирован старт программы. И всё равно даже на такой отдых со сложностями находятся свои желающие.

Открывая родину

В последние годы все популярнее становится отдых внутри России. Те, кто хотят погреться у моря, выбирают Анапу, Геленджик, Крым. Любители достопримечательностей едут в города Золотого кольца, Калининград, Казань.

По словам Александра Ефимова, псковичи активно осваивают ближайшие регионы. «Многие едут в Новгородскую область, у нас очень много в этом году появилось новых интересных экскурсий по Новгородчине. Псковичи активно выбирают, бронируют. Также популярна Республика Карелия. Ну и, конечно же, города Ленинградской области, Санкт-Петербург. Это непосредственно то, что псковичи выбирают с возможностью отправиться на автобусе напрямую из Пскова», - поясняет он.

Отдельно Александр Ефимов отмечает, что псковичи стали больше интересоваться Дальним Востоком. «На летний отдых в Приморье мы предлагаем комбинированный тур: экскурсия по Приморскому краю с Владивостоком, с Хасанским районом, морскими заповедниками, и также отдыхом на побережье Японского моря Тихого океана. По стоимости это получается как в путевка в Сочи, но впечатлений намного больше, так как совершенно другой конец страны, совершенно новый регион, с другой культурой, которая отличается от нашей центральной части России, климатом приятным и с чистыми бирюзовыми водами Японского моря».

В вопросе о том, что же псковичи выбирают чаще - отдых за границей или в России - мнения туроператоров разошлись.

Однако опыт части из них говорит о том, что многие предпочитают исследовать родную страну. «За последние годы с нестабильной геополитической ситуацией люди стали рассматривать всё-таки отдых по России. И даже если он летом, то это не обязательно будет пляжный отдых. Выбирают Алтай, выбирают отдых на озере Байкал. То есть вот такие направления, и страну смотрят. У нас всё-таки очень богатая страна по направлениям. Расширяют свой кругозор, повышают уровень образования своих деток. Так что Россия, наверное, сейчас более востребована, чем зарубежные курорты», - считает Гелена Самохвалова.

Чемодан или грядки

Летний отдых для россиян с каждым годом обходится все дороже. По данным псковских туроператоров, по сравнению с 2025 годом цены на туры выросли от 10 до 30%.

«В конце прошлого года, когда открылись продажи на некоторые туры, направления, спрос был очень активный за счет раннего бронирования, еще не выросшей цены. А сейчас, так как цены значительно выросли по многим направлениям, люди немножечко притормозились. Они уже начинают считать деньги, а смогут ли они себе позволить что-то. Поэтому в целом наблюдается небольшой спад», - делится Александр Ефимов.

По словам Татьяны Калининой, туристы стали чаще экономить: уменьшать бюджеты и уровень комфорта. «Бывает, что количество дней сокращают, а бюджет не уменьшают, потому что стоимость выросла. Такая тенденция, да, чувствуется. Многие стали пересматривать направление, звездность отеля либо количество дней из-за того, что стоимость стала выше. Кто-то какие-то комфортные условия уменьшает: готовы пройти до моря, отказаться от допуслуг. То есть важно просто поехать, насладиться», - поясняет она.

Неудивительно, что часть псковичей не уезжает на отдых не только из страны, но из региона и остается отдыхать в Псковской области. Наличие такого тренда подтверждает Гелена Самохвалова. «Есть такая категория: люди интересуются собственным регионом. Более того, мы за последние три года проделали большую работу по оборудованию прибрежных, пляжных летних зон, и также построен ряд кемпингов и глэмпингов. Есть люди, которые выбирают отдых на территории собственного региона, если повезет с погодой. Совмещают отдых возле озер, тут же ездят на экскурсии, которые предлагаются вокруг. Узнают и собственные места родные. Но поскольку к нам идет большой трафик из соседних регионов, то иногда желание псковичей не совпадает с возможностью - все места размещения заняты», - отмечает она.

Председатель Союза туриндустрии Псковской области, директор бюро путешествий «Континент» Светлана Баранова подтверждает, что такой отдых действительно популярен у псковичей: «У нашей компании есть загородный отель “Плесков”, который заполняется, наверное, и жителями других регионов, и псковичами. И у тех, и других пользуется одинаковым спросом. Часто люди едут отмечать какие-то семейные торжества, отправляют бабушку с детьми на отдых».

В вопросе о том, действительно ли некоторые псковичи стали полностью отказываться от поездок во время отпусков, представители туриндустрии снова разошлись во мнениях. Светлана Баранова считает, что такой тренд есть уже очень давно, так как зарплаты в Пскове не соответствуют уровню цен на туры. По ее мнению, в такой ситуации псковичи нередко предпочитают провести лето в домике в деревне или на даче.

С ней не согласна Гелена Самохвалова. «Что касается Псковской области, люди все-таки стараются, у кого есть возможность, даже в рассрочку покупать туры заранее, но все-таки уезжать за пределы региона, чтобы поменять картинку и чтобы полноценнее отдохнуть, нежели сидеть у себя на даче и дома», - считает она.

Почти все сходятся в одном: псковичи стали выбирать отдых более прагматично - ориентируются на удобство перелета, цены и возможность уложиться в бюджет. Поэтому главным трендом этого лета, вероятно, станет не отказ от путешествий, а более внимательный и рациональный подход к ним.

Елизавета Левадная