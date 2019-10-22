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Туризм

Псков вошел в топ-25 лучших городов России для путешествий в 2020 году

28.10.2019 13:42|ПсковКомментариев: 0

Туристический портал ТурСтат представил рейтинг лучших городов России для отдыха и путешествий в 2020 году.

В топ-25 самых привлекательных у туристов городов России в следующем году вошли:

Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань, Сочи, Москва, Калининград, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Ялта и Ярославль, Красноярск, Иркутск, Самара, Астрахань, Ульяновск, Краснодар, Владивосток, Рязань, Ульяновск, Выборг, Великий Новгород, Воронеж, Псков, Пятигорск и Сергиев Посад.

По данным ТурСтата, за Санкт-Петербург как лучший город России для путешествий отдали 15% голосов, за Екатеринбург - 12%, за Казань и Сочи - по 9%, за Москву - 8%, за Калининград - 6%, за Нижний Новгород - 4%, за Ростов-на-Дону, Ялту и Ярославль - по 3,5%, за Красноярск, Иркутск, Самару и Севастополь - по 3%, за Астрахань, Владивосток, Краснодар, Рязань и Ульяновск - по 2%, за Выборг, Великий Новгород, Воронеж, Псков, Пятигорск, Сергиев Посад, Тверь и Вологду - по 1%.

Рейтинг составлен по результатам интернет-опроса на тему, в какой город лучше всего путешествовать в следующем году.

Источник: Псковская Лента Новостей
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