Туризм

Эксперты указали направления для туризма на Новый год

Самым популярным новогодним направлением внутри России стали курорты Краснодарского края, а среди желающих встретить праздник за границей особым спросом пользуются Таиланд, ОАЭ и Турция.

Об этом «Известиям» сообщила член Общественного совета при Ростуризме Елена Сутормина, а также ведущие сервисы по бронированию.

В этом году новогодний тур на пять дней в пределах страны обойдется в 18–25 тыс. рублей, стоимость же заграничной путевки (Турция) начинается от 35 тыс. рублей.

В среднем новогодний отдых подорожал на 3,5%, а авиабилеты на российские и зарубежные направления выросли в цене на 3% и 1% соответственно.

По данным более 100 туроператоров, среди внутренних направлений для отдыха на Новый год лидируют Краснодарский край (Красная Поляна и Сочи), Крым и Кавминводы.

В топ-10 самых востребованных зарубежных направлений, по данным туроператоров, в этом году входят Таиланд, ОАЭ, Куба, Доминиканская Республика, Вьетнам, Турция, Шри-Ланка, Гоа (Индия), Индонезия и Малайзия.

«В этом списке нет европейских государств. Туры туда подорожали. На Новый год съездить в Европу стоит 80-90 тыс. рублей на человека, что дороже, чем на экзотических направлениях», - сказала Сутормина.