Туризм

Крупные туроператоры России приостановили продажу туров в Китай

Крупные российские туристические компании приостановили продажу туров в Китай в соответствии с рекомендациями Ростуризма, сообщает ТАСС со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России (АТОР).

«В соответствии с рекомендациями Ростуризма от 24 января российские туроператоры приостановили продажу туров в Китай», - сообщили в АТОР. Речь идет о компаниях Anex Tour, «Интурист» и Tez Tour.

В АТОР добавили, что авиарейсы в Китай не запрещены. Источник ТАСС, близкий к Ростуризму, ранее сообщал, что эвакуации туристов из КНР не планируется, их возвращение будет плановым.

Ростуризм в пятницу рекомендовал российским туристам воздержаться от поездок в Китай, а туроператорам - приостановить продажу туров в КНР до нормализации эпидемиологической ситуации. При аннулировании тура путешественники могут претендовать на полный возврат средств, сообщили в ведомстве. Кроме того, оно рекомендовало российским туристам, уже находящимся в Китае, в целях недопущения заражения новым коронавирусом следовать рекомендациям Роспотребнадзора, а также не покидать территории гостиниц (за исключением случаев организованного туроператором трансфера в аэропорт).

Самым популярным китайским направлением у российских организованных туристов является остров Хайнань, где случаи заражения новым типом коронавируса пока не зафиксированы. По результатам девяти месяцев 2019 года Китай занимал четвертое место по популярности у российских организованных туристов.

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В то же время президент ассоциации туроператоров и туриндустрии Северо-Запада «Астур» Гелена Самохвалова рассказала Псковской Ленте Новостей, что псковичи выбирают Китай как направление для отдыха. Кроме того, в регионе пока отмечается «туристический штиль» - после долгих новогодних каникул жители Псковской области предпочитают рабочий режим и копят на весенне-летние отпуска.