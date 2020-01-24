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Туризм

Гелена Самохвалова: Псковским путешественникам пока в любом случае не до Китая

24.01.2020 16:26|ПсковКомментариев: 0

На псковском туристском рынке сложная эпидемиологическая ситуация с новейшим коронавирусом в Китае никак не отразилась. Во-первых, псковичи в принципе редко выбирают эту страну как направление для отдыха, во-вторых, в регионе пока отмечается «туристический штиль» - после долгих новогодних каникул жители Псковской области предпочитают рабочий режим и копят на весенне-летние отпуска. Об этом в разговоре с корреспондентом Псковской Ленты Новостей рассказала президент ассоциации туроператоров и туриндустрии Северо-Запада «Астур» Гелена Самохвалова.

«Среди псковичей особого шока в связи с событиями в Китае нет, так же как и срыва работы местных турагентств. Если говорить о востребованности Китая, то интересен местным путешественникам в основном островной отдых. Но и это совершенно не массовые поездки. Они скорее носят единичный и разовый характер. Особенно сейчас, когда мы вышли из периода длительных новогодних каникул. Кто хотел, уже съездил. Сейчас все пытаются войти в рабочий режим, накопить средства на весенне-летний отдых. Пока же у нас достаточно мертвый сезон для отдыха. Для поездок в Китай тем более», - прокомментировала она.

По ее словам, среди тех, кто все-таки предпочитает путешествовать зимой, в этом сезоне стала востребована Куба. И туроператоры сейчас дают достаточно интересные предложения по цене и качеству по этому направлению.

Если же поездка в Китай у кого-то была в планах на этот год, то тут Гелена Самохвалова порекомендовала пока отложить это направление.

«Мы пока не рекомендуем такие поездки, потому что не понимаем, как будут развиваться события. На данный момент Ростуризм не вводил запретов на поездки в Китай, однако уже выдал рекомендацию воздержаться от путешествий в Поднебесную. Нельзя исключать того факта, что события будут развиваться и так, что полеты все-таки запретят», - поделилась она.

Гелена Самохвалова отметила, что в независимости от того, как будет развиваться ситуация в дальнейшем, Китай можно легко заменить на другие направления экзотического отдыха. Например, на острова бассейна Индийского океана. «Китай можно легко поменять без ущерба как финансового, так и психологического, в плане настроя на отдых. Мир у нас достаточно большой, интересный, и, если хочется посмотреть другую культуру, и при этом без опасений и угрозы для жизни и здоровья, то можно найти много других вариантов. Рекомендую воспользоваться системой раннего бронирования. В этом году она уже открыта и позволяет очень хорошо сэкономить», - добавила она.

Тем псковичам, которые путешествуют самостоятельно и сами бронируют все поездки, Гелена Самохвалова также порекомендовала «не искушать судьбу». «Ситуация развивается очень динамично и пока не в лучшую сторону. Если вы хотите экзотики, лучше выбрать другие направления. Тем более, если вы едете самостоятельно, то рассчитывать вы сможете только на себя», - заключила она.

Теги: #туризм #путешествия
Источник: Псковская Лента Новостей
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