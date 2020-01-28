Туризм

Опрос: Сколько путешественников не могут поехать в отпуск в одиночестве из-за запрета второй половины

Сервис путешествий Туту.ру провел опрос и выяснил у туристов, как они относятся к путешествиям в одиночестве. Своим мнением поделились 3,2 тысячи человек. Треть опрошенных оказались противниками такого вида отдыха. Они считают, что отдыхать нужно с семьей или с друзьями, сообщили Псковской Ленте Новостей в Туту.ру.

Остальные (69%) либо практикуют соло-путешествия, либо мечтают об этом, но по каким-то причинам пока такой вид отдыха им не доступен.

27% респондентов ответили, что свободно путешествуют хоть куда в одиночестве. 16% выбирают одинокие поездки по российским городам. Еще 5% любителей отдыхать без компании выбирают заграничные страны, где нет языкового барьера. 15% признались, что им в целом нравится такой вид отдыха, но они пока не решились. А 6% ответили, что они «за» соло-поездки, но вторая половина не отпускает.

Данные опроса «Как вы относитесь к соло-путешествиям?»:

27% — свободно путешествую хоть куда в одиночестве;

16% — с удовольствием путешествую один (одна) по российским городам;

5% — провожу отпуск один (одна) в тех заграничных странах, где не чувствую языкового барьера;

6% — я «за», но вторая половина не отпускает;

15% — положительно отношусь к таким путешествиям, но пока не решился (не решилась);

31% — не люблю такие путешествия. Отдыхать нужно с семьей или с друзьями.

А статистика по купленным на Туту.ру билетам говорит о том, что в прошлом году пассажиры чаще путешествовали в одиночестве, чем в 2018-м. Особенно заметна эта тенденция на увеличение путешественников-одиночек в зарубежном сегменте.

Еще одна особенность: среди покупающих билет в одну сторону и не планирующих жестко дату возвращения, процент одиночек сильно больше.