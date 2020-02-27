Туризм

30% туроператоров к лету могут стать банкротами

30% российских туроператоров могут стать банкротами уже к лету, пишут «Известия». Из-за распространения нового коронавируса россияне начали массово отказываться от поездок.

Подавляющая часть аннулированных туров приходится на Италию. Туристические компании в таком случае возвращают полную стоимость путевки, но сами компенсаций за уже оплаченный перелет не получают, то есть примерно половину уже возвращенной клиенту суммы. В связи с этим Ростуризм обратился к Минтрансу с просьбой обязать компании вернуть туроператорам деньги за билеты. Речь идет о сумме почти в полтора миллиарда рублей.