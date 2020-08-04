Туризм

Названы страны, с которыми Россия возобновит авиасообщение с 1 сентября

К началу осени Россия возобновит пассажирские авиаперевозки в страны постсоветского пространства. Как сообщает Ассоциация туроператоров России со ссылкой на источники, с 1 сентября авиакомпании начнут выполнять регулярные рейсы в большинство стран СНГ, включая Казахстан, Таджикистан, Киргизию и Армению.

По словам экспертов, ситуация с коронавирусом в России стабилизировалась, ожидается производство вакцины, в странах СНГ эпидситуация также улучшилась, пишет «Росбалт».

Когда откроется российско-белорусская граница — все еще нет точных данных. Пока что авиакомпания «Белавиа» продлила отмену рейсов в Россию до 21 августа.

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Напомним, с начала августа Россия открыла границы с Турцией, Великобританией, Танзанией и Швейцарией. Еще несколько стран заявили о готовности принимать российских туристов — Хорватия, Черногория, Египет, ОАЭ, Куба, Доминикана, Мексика, Кения и Мальдивы.