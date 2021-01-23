Туризм

Россияне рассказали, сколько потратили на отпуск в родной стране в 2020 году

Российские граждане рассказали о том, сколько они потратили на отпуск в родной стране в 2020 году.

В опросе, который провел сервис планирования путешествий OneTwoTrip, приняли участие более 5 тыс. человек, сообщает RT. Из них 17,3% участников рассказали, что потратили на отдых в России 30–40 тыс. рублей на человека. 16,8% респондентов потратили 20–30 тыс. рублей. Менее 20 тыс. рублей на каждого отдыхающего потратили 16,3% опрошенных.

Отпуск в 40–50 тыс. рублей обошелся 11,2% участников опроса, 15,2% респондентов признались, что на каждого человека потратили 50–60 тыс. рублей. Еще по 6,3% опрошенных потратили на российский отпуск 60–70 тыс. рублей и 70–80 тыс. рублей. Отдохнуть на сумму 80–90 тыс. рублей на человека смогли 1,8% путешественников, более 90 тыс. рублей потратили еще 8,8% участников опроса. Также сообщается, что 89% опрошенных остались довольных своим отдыхом в России.