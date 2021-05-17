Туризм

От Петербурга до Кюрасао: Tele2 изучила, куда ездили псковские абоненты на майские праздники

Tele2 определила наиболее популярные места отдыха своих псковских абонентов во время майских каникул. Среди самых посещаемых российских городов оказались Санкт-Петербург, Москва и Великий Новгород. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе компании.

С 1 по 10 мая самым популярным туристическим городом среди абонентов Tele2 из Пскова стал Санкт-Петербург. Северную столицу посетило на 19% больше псковичей, чем в аналогичный период прошлого года. Также центром притяжения для клиентов оператора стала Москва – здесь рост числа псковских абонентов составил 41% год к году. Топ-3 городов замыкает соседний Великий Новгород, в котором побывало на 53% больше клиентов, чем в прошлом году. Сочи не вошли в число самых популярных направлений, но количество уроженцев Пскова, приехавших на этот курорт, выросло в 4 раза, по сравнению с прошлым годом. Популярностью среди абонентов Tele2 в майские праздники пользовались и такие города, как Тверь, Мурманск, Краснодар и Республика Адыгея.

Несмотря на ограничения в перемещениях между странами, связанные с пандемией, абоненты Tele2 из Псковской области во время майских каникул выбрали для поездок 32 государства. Больше всего клиентов оператор зарегистрировал в Эстонии, Белоруссии, Латвии, Литве и Германии. Удалось абонентам Tele2 добраться и до таких экзотических мест, как Колумбия и Кюрасао.

В целом, абоненты Tele2 по стране в поездках меньше всего мобильного интернета потребляли в первый день майских праздников – очевидно, это связано с началом путешествий и дорогой. Оживление интернет-активности выпадает на 4 мая – это позволяет сделать вывод о том, что значительная часть абонентов Tele2 провела его в режиме удаленной работы на месте отдыха, отметили в компании. Самым активным днем майских каникул для абонентов в роуминге стал предпраздничный день - 8 мая.