Новый туристский маршрут прокладывают по югу Псковской области

Развитие сети туристских маршрутов обсудил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на рабочей встрече с министром туризма региона Мариной Егоровой, сообщили Псковской Ленте Новостей в правительстве области.
Фото здесь и далее: правительство Псковской области
Губернатор и министр обсудили рабочую версию нового маршрута по югу Псковской области. В него планируется включить Великолукскую крепость, музей-усадьбу Софьи Ковалевской, Себежский национальный парк, гастрономические объекты.
Размещение туристов планируется на базе отдыха «Солнечный Бор»: благодаря возможностям президентского нацпроекта «Туризм и гостеприимство» здесь расширили номерной фонд и обновили территорию. Для удобства гостей и туроператоров маршрут составили с учетом расписания поезда Москва — Псков.
В перспективе маршрут планируется адаптировать под автомобильный формат, поскольку все больше путешественников предпочитают исследовать Псковский регион на машине.
При поддержке президентских нацпроектов в регионе разработано уже пять автомаршрутов — с ними можно ознакомиться на туристическом портале Псковской области.
Пресс-портреты