Новый туристский маршрут прокладывают по югу Псковской области

Развитие сети туристских маршрутов обсудил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на рабочей встрече с министром туризма региона Мариной Егоровой, сообщили Псковской Ленте Новостей в правительстве области. 

Фото здесь и далее: правительство Псковской области

«С каждым годом наш регион принимает все больше гостей, и сегодня особенно важно не только равномерно распределять туристические потоки, но и бережно раскрывать самобытность и потенциал каждого муниципалитета», — подчеркнул Михаил Ведерников.

Губернатор и министр обсудили рабочую версию нового маршрута по югу Псковской области. В него планируется включить Великолукскую крепость, музей-усадьбу Софьи Ковалевской, Себежский национальный парк, гастрономические объекты.

Размещение туристов планируется на базе отдыха «Солнечный Бор»: благодаря возможностям президентского нацпроекта «Туризм и гостеприимство» здесь расширили номерной фонд и обновили территорию. Для удобства гостей и туроператоров маршрут составили с учетом расписания поезда Москва — Псков.

В перспективе маршрут планируется адаптировать под автомобильный формат, поскольку все больше путешественников предпочитают исследовать Псковский регион на машине.

При поддержке президентских нацпроектов в регионе разработано уже пять автомаршрутов — с ними можно ознакомиться на туристическом портале Псковской области. 

