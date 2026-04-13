Понтонный пирс установили на бежаницком озере Цевло

Понтонный пирс установили на озере Цевло в одноименной деревне Бежаницкого муниципального округа благодаря реализации проекта «Озерные летописи». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил Полистовский заповедник.

Фото здесь и далее: Полистовский заповедник

«Именно здесь будет начинаться будущий водный маршрут, который мы готовим совместно с жителями деревни Цевло. Но также пирс может быть использован для прогулок, купания или выхода на воду на лодке. Модули имеют противоскользящее покрытие и безопасную форму без острых углов», - отметили в заповеднике.

 

Для озера Цевло такой пирс - практичное и долговечное решение: уровень воды здесь меняется в течение года, а установка стационарной конструкции может быть непрактична, особенно в период ледохода.

Напомним, проект «Озерные летописи» включает разработку и запуск нового туристического маршрута по системе рек, каналов и озер вокруг деревни и на территории заповедника.

