Понтонный пирс установили на бежаницком озере Цевло

Понтонный пирс установили на озере Цевло в одноименной деревне Бежаницкого муниципального округа благодаря реализации проекта «Озерные летописи». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил Полистовский заповедник.
Для озера Цевло такой пирс - практичное и долговечное решение: уровень воды здесь меняется в течение года, а установка стационарной конструкции может быть непрактична, особенно в период ледохода.
Напомним, проект «Озерные летописи» включает разработку и запуск нового туристического маршрута по системе рек, каналов и озер вокруг деревни и на территории заповедника.