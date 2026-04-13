«Деловая Россия» и туроператоры договорились развивать промышленный туризм в Псковской области

Официальное подписание меморандума о сотрудничестве между региональным отделением «Деловой России» и Ассоциацией туроператоров и туриндустрии Союзного государства состоялось в Пскове 13 апреля. Документ, призванный дать толчок к развитию промышленного туризма в регионе, скрепили подписями председатель реготделения «Деловой России» Дмитрий Мельников и президент ассоциации Гелена Самохвалова, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН
Мероприятие прошло в формате официальной церемонии с последующим пресс-брифингом и неформальным нетворкингом. Открывая встречу, Дмитрий Мельников подчеркнул, что Псковская область известна в первую очередь как земля храмов и православной истории, однако ее промышленный потенциал остается в тени.
По его словам, интерес со стороны предприятий в регионе довольно большой, и количество желающих присоединиться к проекту постоянно растет. Дмитрий Мельников также отметил мультипликативный эффект инициативы, поскольку выигрывают не только заводы, но и отели, рестораны и другие сферы региона.
Гелена Самохвалова поддержала инициативу и добавила, что промышленный туризм уступает культурному, однако не менее важен для Псковской области.
Президент Ассоциации туроператоров и туриндустрии Союзного государства отметила, что такой формат важен как для подрастающего поколения, так и для деловых партнеров: «Школьники и студенты, посещающие предприятия, получат новые знания. Это некая профориентация. Деловые партнеры, приезжающие сюда, также откроют для себя какие-то новые направления, связи и контакты».
Гелена Самохвалова добавила, что проект уже вызвал интерес за пределами Псковской области. Она отметила, что недавно вернулась с российско-белорусского туристического конгресса, где презентовала наработки проекта.
Ключевым смыслом подписанного меморандума стало признание промышленного туризма инструментом B2B-маркетинга и инвестиционной привлекательности. Согласно инициативе, «Деловая Россия» выступает мостом между производственным бизнесом и туриндустрией, а ассоциация туроператоров обеспечивает стабильный поток гостей из регионов РФ и Республики Беларусь.
Посетивший передовое производство как турист инвестор с большей вероятностью примет решение о вложении средств в экономику региона, считают стороны, подписавшие меморандум.
