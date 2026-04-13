«Деловая Россия» и туроператоры договорились развивать промышленный туризм в Псковской области

Официальное подписание меморандума о сотрудничестве между региональным отделением «Деловой России» и Ассоциацией туроператоров и туриндустрии Союзного государства состоялось в Пскове 13 апреля. Документ, призванный дать толчок к развитию промышленного туризма в регионе, скрепили подписями председатель реготделения «Деловой России» Дмитрий Мельников и президент ассоциации Гелена Самохвалова, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Мероприятие прошло в формате официальной церемонии с последующим пресс-брифингом и неформальным нетворкингом. Открывая встречу, Дмитрий Мельников подчеркнул, что Псковская область известна в первую очередь как земля храмов и православной истории, однако ее промышленный потенциал остается в тени.

«Мы подписываем очень важное соглашение по развитию промышленного туризма. Псковская область — это не только исторический, но и мощный промышленный центр. К сожалению, многие россияне и иностранные граждане об этом не знают. Промышленный туризм дает уникальную возможность показать предприятия изнутри, продемонстрировать высокие стандарты качества и культуры труда и безопасность продукции. В том числе, это шанс развеять мифы, найти новых клиентов и, что немаловажно, услышать полезные советы от туристов, которые видели большое количество других предприятий», — отметил председатель.

По его словам, интерес со стороны предприятий в регионе довольно большой, и количество желающих присоединиться к проекту постоянно растет. Дмитрий Мельников также отметил мультипликативный эффект инициативы, поскольку выигрывают не только заводы, но и отели, рестораны и другие сферы региона.

Гелена Самохвалова поддержала инициативу и добавила, что промышленный туризм уступает культурному, однако не менее важен для Псковской области.

«Наш регион богат историко-культурным наследием, и экскурсионные программы строились только на этом направлении. Промышленный туризм не охвачен. Благодаря членам предприятий "Деловой России" мы можем быстрее и интереснее создавать новые маршруты, делать гибридные туры, разгружая популярные точки притяжения», — пояснила Гелена Самохвалова.

Президент Ассоциации туроператоров и туриндустрии Союзного государства отметила, что такой формат важен как для подрастающего поколения, так и для деловых партнеров: «Школьники и студенты, посещающие предприятия, получат новые знания. Это некая профориентация. Деловые партнеры, приезжающие сюда, также откроют для себя какие-то новые направления, связи и контакты».

Гелена Самохвалова добавила, что проект уже вызвал интерес за пределами Псковской области. Она отметила, что недавно вернулась с российско-белорусского туристического конгресса, где презентовала наработки проекта.

«Коллеги из Тулы, Смоленска, а также из Слуцка и Минска с удовольствием хотят к нам подключиться. Более того, я предлагаю заявить этот проект на всероссийский конкурс "Россия вдохновляет на путешествия"», — резюмировала президент ассоциации.

Ключевым смыслом подписанного меморандума стало признание промышленного туризма инструментом B2B-маркетинга и инвестиционной привлекательности. Согласно инициативе, «Деловая Россия» выступает мостом между производственным бизнесом и туриндустрией, а ассоциация туроператоров обеспечивает стабильный поток гостей из регионов РФ и Республики Беларусь.

Посетивший передовое производство как турист инвестор с большей вероятностью примет решение о вложении средств в экономику региона, считают стороны, подписавшие меморандум.