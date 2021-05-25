Туризм

Александр Братчиков рассказал о туриндустрии Пскова

Глава администрации Пскова Александр Братчиков, выступая с отчетом от деятельности городской администрации за 2020 года, рассказал о туристической индустрии областного центра. Об этом с сессии Псковской городской думы, которая проходит 28 мая, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«На сегодняшний день туриндустрия Пскова включает в себя значительное число туристических фирм (среди них 19 туроператоров по внутреннему туризму), около 100 объектов туристического показа, места досуга и развлечений, развитую сеть питания (свыше 400 пунктов общественного питания). В городе представлено более 40 объектов размещения различного класса: от недорогих хостелов и мини-отелей до комфортабельных отелей и апартаментов», - рассказал Александр Братчиков.

Он напомнил, что Псков входит в состав международного туристического маршрута «Ганзейский путь Плюс» и межрегионального маршрута «Александр Невский». А в рамках проекта «Серебряное ожерелье России» Псков представлен в нескольких межрегиональных направлениях: «Серебряное ожерелье России», «Форпосты России», «По святым местам», «Живая вода Северо-Запада России».

Администрация Пскова продолжила реализацию шести проектов программы приграничного сотрудничества «Россия - Эстония» и двух проектов программы приграничного сотрудничества «Россия - Латвия» на период 2014-2020 годов, продолжил глава городской администрации.

В прошлом году администрация города приступила к реализации еще двух проектов. «Целью проекта ER 13 "Применение экологически чистых решений для обращений с отходами в муниципальных учреждениях" является снижение рисков воздействия на окружающую среду приграничных территорий путем улучшения системы обращения с отходами. Так, в 2021 году в трех образовательных учреждениях города Пскова будут оборудованы площадки с заглубленными контейнерами, запланировано проведение ряда семинаров в сфере обращения с ТКО», - сказал он.

В 2020 году стартовал проект ER58 «Поддержка малого и среднего предпринимательства в сфере ремесел в Пскове и Выру». «Цель проекта состоит в том, чтобы поощрять и поддерживать начинающих и действующих предпринимателей, которые изготавливают высококачественные продукты, опираясь на местную культуру и традиции, а также развитие сети бизнес - контактов между предпринимателями по обе стороны границы. В период реализации проекта 10 ремесленников из Пскова примут участие в обучающих семинарах и мастер-классах. В Псковском бизнес-инкубаторе запланирован капитальный ремонт помещений с дальнейшим их приспособлением под ремесленные мастерские», - рассказал Александр Братчиков.