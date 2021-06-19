Туризм

Отели Турции начали предлагать скидки до 40%

Некоторые турецкие отели стали предлагать российским туристам скидки до 40%, но действуют они не больше суток, сообщает пресс-служба туроператора «Интурист».

«С момента открытия Турции прошло уже почти две недели, за это время отельеры и туроператоры смогли оценить загрузку объектов. Там, где гостиницы и операторы видят нехватку спроса, начинается моментальное снижение цен. То же самое с рейсами — если из какого-то города они востребованы недостаточно, авиабилеты дешевеют», — рассказали в пресс-службе компании.

Там добавили, что скидки на проживание в некоторых отелях сейчас могут достигать 40%, как при раннем бронировании, пишет газета «Известия». Но особенность скидки в том, что действует она очень короткое время: сегодня цена одна — а завтра уже другая, дороже на десятки тысяч рублей. Такие предложения нужно отслеживать на сайте туроператора.

«Самые низкие цены на отдых в Турции сейчас предлагают курортные поселки Аланьи. Отели Кемера также начали снижать цены и выходить в топ наиболее доступных по цене», — заметили в «Интуристе». При этом самые дорогие курорты Турции — Белек и Сиде.