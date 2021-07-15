Туризм

В Турции допустили закрытие границ из-за распространения дельта-штамма коронавируса

Власти Турции не исключают закрытие страны для иностранцев в случае стремительного распространения дельта-штамма коронавируса. Об этом заявил министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой.

В воскресенье Минздрав сообщил о максимальном с конца мая суточном приросте — 7680, умерли 66 человек. При этом втрое увеличилось число инфицированных дельтой — 750 пациентов, пишет РИА Новости.

«Приоритет — максимальная вакцинация. Если она ускорится, то Турция полностью вернется к нормальной жизни. И чем дольше она затянется, тем больше займет времени нормализация», — заявил Эрсой в эфире телеканала CNN Turk.

По его словам, пока все идет хорошо. «Мы рассчитываем принять в этом году 25 миллионов туристов, получив доход в 20 миллиардов долларов. Но моя личная цель — это 30 миллионов туристов и 23 миллиарда дохода», — рассказал о планах министр.

Индийский вариант (B.1.617) коронавируса выявили в октябре. Впоследствии выделили три подвида: B.1.617.1, B.1.617.2 (дельта) и B.1.617.3. Они отличаются несколькими мутациями в спайковом белке, благодаря которому патоген проникает в организм. Дельта-штамм считается наиболее опасным и продолжает мутировать. Ученые уже отдельно изучают его еще более агрессивную разновидность — дельта-плюс.